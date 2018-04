Wandelend door het schilderij van Mesdag heen

Hendrik Willem Mesdag was een 19de eeuwse schilder, bekend om zijn panorama van Scheveningen. Hij schilderde dit beroemde uitzicht vanaf de Seinpostduin. Het resultaat kwam op een doek van 14 meter hoog en 120 meter breed te hangen, rondom een zeshoekig podium.



In het vergezicht gaf de schilder de badplaats niet alleen weer in zijn toenmalige staat. Ook de veranderingen en ontwikkelingen die in het toenmalige vissersdorp plaatsvonden, bracht Mesdag in beeld. Zo staat er een vuurtoren op het doek dat in 1881, het jaar waarin Mesdag het panorama schilderde, net gebouwd was.



De stichting Toeristische Ontsluiting Erfgoed Nederland (TOEN) en Stichting Initiatief op Scheveningen (SIOS) hebben samen het idee bedacht van de wandelroute door de badplaats. Willem van der Ham van TOEN: ,,Het Panorama Mesdag is de perfecte combinatie van het oude en nieuwe beeld van Scheveningen. Mesdag maakte zich zorgen over de ontwikkelingen die plaatsvonden in de badplaats. In de tijd dat hij het panorama maakte, vonden er veel veranderingen plaats. Hierdoor geeft het schilderij een mooi beeld van de tijd weer. Het is een baken van vernieuwing geworden."