Wandelend voetballen groeit aan populariteit

,,'t Is echt een hype, onder de oudjes!'' Henk Op den Brouw steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. De 80-jarige Hagenaar is dolblij dat hij zich onmiddellijk had aangemeld nadat ADO Den Haag in 2013 het uit Engeland overgewaaide fenomeen 'walking football' in Nederland introduceerde. ,,Ik was op mijn 52ste met voetballen gestopt. De één na de ander was ermee opgehouden en ik kreeg er ook tabak van. Want je wordt trager en ook motorisch wat minder handig als je ouder wordt.''



Maar het spelletje op zich, dat is hij sindsdien altijd blijven missen. Dus aarzelde hij geen moment toen ADO Den Haag samen met het Nationaal Ouderen Fonds een actie begon om 60-plussers weer aan het voetballen te krijgen. Voetballen in wandeltempo wel te verstaan, waarbij het zelfs verboden is om te rennen of om slidings te maken. Op den Brouw: ,,Ook al ben ik 80, het spelletje blijft natuurlijk fantastisch. Net zoals de gezelligheid, vooraf in de kleedkamer en achteraf in de kantine. Lekker met leeftijdgenoten kletsen die het niet erg vinden als ik voor de zoveelste keer ouwe koeien uit de sloot haal.''