Wanhoop om vermiste Fabiënne en raadsleden vaak bedreigd: dit zijn de meest gelezen verhalen

Moeder vermiste Fabiënne (22): ‘Bang dat mijn grootste nachtmerrie werkelijkheid wordt’

Haar moeder is de wanhoop nabij. Er is namelijk nog geen enkel spoor van de vermiste Fabiënne Geers. De 22-jarige blondine is al een week vermist. ,,Ik wil niets liever dan haar in mijn armen sluiten.”

Huisarts had seks met patiënte, totdat haar echtgenoot erachter kwam: ‘Ze had ook interesse in mij’

Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van tweehonderd uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden tegen de Rijswijkse huisarts Paul de R. (50) omdat hij een seksuele relatie had met een patiënte. Volgens het Openbaar Ministerie wist de arts dat het slachtoffer kwetsbaar was. Hij had haar immers doorverwezen naar een psycholoog en psychiater.

Sacha (28) kon nauwelijks lopen door ernstige reuma, maar surft nu op de hoogste golven ter wereld

Sacha Bongaertz (28) had als kind nooit durven dromen dat hij op zulke hoge golven zou surfen. Als klein jochie kreeg hij zoveel last van reuma dat hij nauwelijks meer kon lopen. ,,Ze dachten zelfs dat ik in een rolstoel terecht zou komen.’’ Door veel te surfen is hij er fysiek echter bovenop gekomen en trotseert hij nu zelfs de hoogste golven ter wereld.

Zusje van Kim en Isa had kanker: ‘We waren niet alleen haar, maar ook onze ouders kwijt’

Het zusje van Kim en Isa Schrik kreeg kanker. Ze waren niet alleen haar, maar ook hun ouders tijdelijk ‘kwijt’. Hun zusje lag veel in het ziekenhuis en hun ouders waren vaak met haar bezig. En hoe logisch dat ook is, het is voor broers en zussen van patiëntjes best lastig dat zij een tijd op de tweede plaats staan. ,,Als je ouders al thuis zijn, dan zijn ze met hun hoofd nog daar. Dat is weleens moeilijk.”

Man die glazenwasser van 10 meter naar beneden duwde aangehouden: ‘Maar ik wil geen wraak’

De Haagse politie heeft vrijdag de bewoner aangehouden die eind vorige maand in de Schilderswijk glazenwasser Michel op 10 meter hoogte van zijn ladder duwde. De 39-jarige Hagenaar wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. De zaak zorgde landelijk voor grote verontwaardiging. Michel ligt nog steeds in het ziekenhuis. ,,Ik mis mijn oog wel, hoor.’’

Raadsleden vaak bedreigd: ‘Meestal gaat het over Zwarte Piet , het slavernijverleden of Me Too’

Een doodsbedreiging per brief, jongeren die roepen dat je ‘op moet rotten’ of talloze scheldpartijen en bedreigingen via sociale media. Lokale politici worden op allerlei manieren geïntimideerd en bedreigd. ‘Ik ben geen prominent politicus, ik ben raadslid en ook dan krijg je al zoveel haat over je heen.’

Toptalent ‘Gigi’ vocht voor haar leven, maar mag nu ic verlaten: ‘Ze heeft zo’n enorme klap gekregen’

Na een zwaar auto-ongeluk op nieuwjaarsdag raakte Gianduja Vandeuren (18) in coma. De talentvolle zaalvoetbalster, die vorig jaar bij eredivisieclub ZVV Den Haag speelde en daar grote indruk maakte, onderging medische ingrepen en is inmiddels van de intensive care af. Vandeuren maakt zich op voor een lange revalidatie in de hoop ooit nog terug te keren in het zaalvoetbal. ,,Gigi is een knokker die nooit opgeeft.”

Ouders die dode foetus in bosjes legden zijn terecht en krijgen hulp: ‘Moeder maakt het goed’

De ouders van de dode foetus die vorige week in het Uithofpark in Den Haag werd gevonden, zijn terecht. De politie heeft met hen gesproken. Zij worden niet vervolgd, maar krijgen hulp.

18 katten overleefden een maand naast het lichaam van hun overleden baasje

Een maand, zo lang lag de overleden eenzame bewoner al in zijn huis in het Haagse Valkenboskwartier. Zijn 18 katten overleefden slechts door een lekkage in de badkamer. ,,Niet voor te stellen, zó verdrietig.”

Niemand wist het, zelfs zij niet: Marlies (56) was 20 jaar geleden al in de overgang

Marlies van Dooren (56) was twintig jaar geleden al in de overgang. Niemand wist het, zelfs zij niet. ,,Ik voelde me machteloos. Iets wat achteraf onnodig bleek. Overgangsklachten overkomen je niet, maar heb je grotendeels zelf in de hand. Daarom help ik nu andere vrouwen.”

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.