Wanhopig baasje sluit vlak voor kerst haar dove Yenta weer in de armen

Het is een wonderbaarlijk kerstverhaal. De dove en schuwe bordercollie Yenta die 22 dagen vermist was omdat ze verdwaald raakte in de duinen, is tot grote vreugde van haar baasje Marion Bos weer veilig thuis met de feestdagen.

In een donkere bunker vlakbij het Panbos in Wassenaar werd het beestje dit weekend uiteindelijk aangetroffen. Sterk vermagerd, maar heelhuids.

,,Het is wonderbaarlijk’’, zegt Marion die drie weken geleden lekker dacht te gaan lopen met de anderhalf jaar jonge Yenta in het duingebied bij Den Haag. De hond was echter opeens spoorloos, en er begon een lange, taaie zoektocht. Daarbij werd uiteindelijk ook de organisatie Dog Search ingezet die een groepsapp oprichtte: vastberaden om het verdwaalde beestje in dit grote natuurgebied terug te vinden.



Sinds 1 december was Yenta spoorloos en dat de hond doof was, maakte het zoeken er niet eenvoudiger op. ,,Haar naam roepen heeft geen zin, want Yenta hoort niks’’, aldus Marion die niet van opgeven wilde weten. Flyers werden verspreid in Wassenaar en Katwijk. Ongeveer 25 vrijwilligers struinden de duinen af en er werd zelfs een speurhond ingezet. ,,Je voelt je radeloos. Moedeloos. Wat moet je? Waar vind je een hond in zo’n gigantisch groot natuurgebied?’’

Duingebied

Afgelopen zaterdag besloot Michelle, de 33-jarige dochter van Marion met een van de vrijwilligers, Ben, opnieuw het duingebied in te gaan. Dit keer bij het Panbos, in een deel dat eigenlijk verboden gebied is voor mensen.

Door een gat in een hek kroop het stel het terrein op, om na een voettocht bij een paar bunkers aan te komen. ,,Het was in de bunker aardedonker en Michelle scheen met haar zaklantaarn naar binnen. Daar lag tot haar grote blijdschap Yenta te slapen. Michelle wist niet wat ze zag. ,,Ben, Ben! Leeft ze nog?’’, riep ze uit. Yenta schoot uiteindelijk wakker en tilde haar kopje op. ,,Ze bleef liggen, maar gaf Michelle wel twee likjes.’’

De hond werd door Michelle in haar armen naar huis gedragen. ,,Tranen van drie weken emotie en opluchting kwamen los.’’

Goed overleefd