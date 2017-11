Wanhopige zoektocht naar donkere acteurs

Theatergroep Spot is wanhopig op zoek naar acteurs met een donkere huidskleur. Zonder personages Newt Lee en Jim Conley, van Afro-Amerikaanse afkomst, kan het verhaal ‘Parade’ niet worden verteld. Maar geen enkele donkere acteur heeft zich voor die rol gemeld. ‘Schminken is ons laatste redmiddel.’

Parade vertelt het verhaal van Leo Frank, een Joodse man die wordt beschuldigd van het verkrachten en vermoorden van een jong meisje in een lokale fabriek. Newt Lee en Jim Conley werken in die fabriek en kunnen getuigenissen afleggen. Het toneelstuk wordt volgend jaar opgevoerd door de Haagse amateurtheatergroep Spot. Audities zijn inmiddels achter de rug, maar voor de rollen van Afro-Amerikanen Lee en Conley heeft nog niemand zich gemeld.

,,Ons artistieke team wil dat Parade zo waarheidsgetrouw mogelijk wordt uitgevoerd”, vertelt Patrick Bruijstens van Spot. ,,De acteurs die de fabrieksmedewerkers spelen, moeten dus echt een donkere huidskleur hebben. Voor de audities hebben zich alleen blanke acteurs aangemeld.”

Schminken

Wanhopig heeft theatergroep Spot ‘donkere of getinte mannen’ via Facebook opgeroepen alsnog auditie te komen doen. ,, Het gaat om grote rollen: die kunnen we niet zomaar weglaten”, legt Bruijstens uit. ,,Onder de Facebook-post zijn al wat mensen getagd, maar daar blijft het tot nu toe bij.”

Bruijstens heeft geen idee hoe dit probleem moet worden opgelost als donkere toneelspelers weg blijven. ,,Ik vrees dat de regisseur concessies moet doen. Of we moeten blanke acteurs donker schminken. Dat is ons laatste redmiddel.”

Hoe het komt dat de Haagse amateurtoneelscene zo weinig gemixt is, vraagt ook Miranda van der Kooy van theaterschool Rabarber zich af. Ze durft geen uitspraken te doen over aantallen, maar dat van de 1.200 theaterleerlingen slechts een zeer klein deel een getinte of donkere huidskleur heeft, staat vast. ,,We zouden heel graag een betere afspiegeling willen van de samenleving, maar de drempel voor Hagenaars met een andere culturele achtergrond lijkt te hoog”, vertelt ze. ,,Komt het doordat we midden in het centrum zitten, en niet in wijken als de Schilderswijk of Laak? Is het lesgeld te hoog?”