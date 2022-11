Wankele kerktoren staat straks steviger dan ooit: ‘Bizar hoe het heen en weer ging’

Eigenaar studenten­flat De Pionier gaat na vele klachten huurders het gebouw renoveren

De gemeente Den Haag is niet van plan de studentenflat De Pionier over te nemen als er niet snel iets verandert aan de slechte staat van het complex. Wel is onlangs een indringend gesprek gevoerd met de eigenaar om de situatie te verbeteren. Die gaat het pand renoveren, heeft hij aangekondigd. De gemeente blijft het gebouw scherp in de gaten houden.

17 november