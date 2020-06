Wanneer twee ‘specialisten’ het tegenovergestelde beweren over niezen, wie heeft er dan gelijk?

Vijf vragen over Groep de Mos: Na de dubieuze nachtver­gun­nin­gen, nu ook de beschuldi­ging van stemfraude

13:42 Het corruptie-onderzoek naar oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui van Hart voor Den Haag/Groep de Mos voltrekt zich in alle stilte. Toch komen er via NRC nieuwe beschuldigingen naar buiten. Deze keer gaat het om Turks-Nederlandse partijvrienden, die in 2018 stemmen zouden hebben gekocht en geronseld voor Groep de Mos. ‘Het is allemaal roddel en achterklap’, zo stelt de partij.