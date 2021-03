Wanrooytjes rekenen af met vooroordelen over woonwagenkamp: ‘Gewoon heel leuk gezin’

Niemand weet wanneer Gita is gewurgd: Den Haag wil dodelijk geweld tegen vrouwen beter onderzoe­ken

26 februari Voordat Gita Reyers (35) werd gevonden in haar huis in Leyenburg was ze al weken als vermist opgegeven. Waarschijnlijk lag ze al enige tijd dood in haar huis. Ze is gewurgd. Maandag begint de rechtszaak tegen de 26-jarige Boris S.. Hij werd vrijwel meteen opgepakt nadat haar lichaam was gevonden.