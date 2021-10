Wapenhandelaars lopen tegen lamp na verkoop aan politieagent

Op internet ontdekte een agent dat iemand een vuurwapen te koop aanbood. Er werd afgesproken om op een locatie in Den Haag een deal te sluiten. Na betaling is een 36-jarige man uit Zoetermeer direct aangehouden. Ook een 34-jarige man uit Delft, die bij de verkoop aanwezig was, is aangehouden als verdachte. Bij de aanhouding zijn in totaal twee vuurwapens in beslag genomen.