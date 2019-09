Ware liefde vinden met typedating

Even vragen aanDe Haagse Monica Waardenaar heeft een hele bijzondere manier om een eventuele nieuwe liefde te benaderen. Je kan aan een foto al zien wat voor vlees je in de kuip hebt, zegt ze. Afgelopen jaar schreef ze het boek Jij past echt bij mij en inmiddels geeft ze ook workshops en trainingen.

Het gaat hier om typedating. Wat is dat?

,,Door typedating kijk je anders naar mensen. Het is heel handig bij Tinder, bijvoorbeeld. Daar kan sprake zijn van een virtuele aantrekkingskracht, maar als je dan echt op date gaat valt het tegen. Met typedating kan je dat voorkomen.''

Hoe werkt het dan?

,,Er zijn dertien menstypes. Die staan in een enneagram, zoals dat heet. Van die types zijn er twee die het beste bij jou passen. De ene is het hetzelfde type als jij bent, dus die denkt op dezelfde manier. De andere is je tegenpool, omdat die je op een natuurlijke manier aanvult.''

Jeetje! Hoe ben je hierop gekomen?

,,Ik ben deze menstypes-theorie toevallig tegengekomen. Ik was vroeger veel bezig met persoonlijke ontwikkeling. Daar wordt een enneagram ook voor gebruikt. Als je ergens op vastloopt en je weet welk type je bent, kan je er makkelijker achter komen hoe je weer op gang komt. Ik zag die types en ik dacht: 'hé, dit werkt waarschijnlijk ook in de liefde'. Ik ben er trainingen over gaan volgen en nu geef ik er zelf workshops in en coach ik mensen.''

Werkt deze techniek alleen voor jongeren?

,,Dit werkt voor jong én oud.''

Zien we je binnenkort nog ergens terug?

,,Op 26 oktober geef ik een workshop in het Coachinghuis, Raamweg 4 in Den Haag. Iedereen is welkom. Inschrijven kan op menstypes.nl.”