Warm nest in donkere dagen

Wie last heeft van de vallende bladeren en het vroeg intredende duister, adviseren we een reisje naar Delft. Naar restaurant Huszár in het oude Bacinolgebouw en het vroegere metaalbedrijf Braat. Dat het al leuk was op het drijvende terras voor de deur in de Zuidkolk wisten we, maar ook het restaurant blijkt een warm nest.



Met de wind in de rug en met schuim op de Schie blazen we er zaterdagavond naar binnen. Bijna al vol maar er is nog plek aan de leestafel, met uitzicht op een speelhoek voor kinderen. We kijken op een wand behangen met houten panelen van meubelstukken en zien dat er aan oude scheikundetafels wordt gegeten. De gasten zijn een mix van studenten en ouderen.



Jaren terug zou het maatschappelijk verantwoorde bio-concept van Huszár nog geitenwollensokkerig zijn overgekomen, maar nu geldt het als hippe tent. Met het credo love food, hate waste. En wie kan daar op tegen zijn? De keuken gebruikt veel producten van de biologische Hoeve Biesland in Delfgauw en giet daar een eigen sausje overheen. En daar moet je liefhebber van zijn. Eerst een karaf water op tafel en een glas frisse biologische chardonnay gemixt met chenin blanc. Voorts brood van bakker Holtkamp en erbij huisgemaakte kruidenboter. Zo grof als andijviestamppot maar goed van smaak.



