Warm weer in Den Haag? Dan mogen de terrassen een uurtje langer open

Einde kabinet Rutte IV heeft wel degelijk gevolgen voor Haagse regio: ‘Stilstand is heel slecht nieuws’

Liggen de woningbouw, de asielopvang en de verkeersplannen na de val van het kabinet op z'n gat in de Haagse regio? Nou, zo erg is het ook weer niet, maar het einde van Rutte IV heeft er wel degelijk gevolgen. ,,Stilstand is heel slecht nieuws.”