Warm weer wél welkom in wijngaarden: aanwas wachtlijst voor maken Haagse wijnen

De weergoden lijken wijnliefhebbers dit jaar gunstig gezind. Het warme weer zorgt ervoor dat een goede druivenoogst in het verschiet ligt. ,,Het ziet er beter uit dan vorig jaar”, zegt Frank Koome van de Stadswijngaard in Den Haag. ,,Maar, het is nog moeilijk om te bepalen wat er uiteindelijk af gaat komen.” Dat is pas in oktober duidelijk, als de druiven geoogst worden. Gemiddeld genomen ligt de opbrengst op zo’n 600 flessen wijn.