Warme winter voor duizend vluchtelingen dankzij ‘slaapzakjas’ van Haagse studenten

Studenten van de opleiding Modemaatkleding aan het ROC Mondriaan in Den Haag produceerden gisteren 70 tassen om de shelter suit in te doen. ,,Het is een landelijk project, geïnitieerd door de Twentse student Bas Timmer. Op veel ROC’s door het hele land werd gisteren gewerkt aan het shelter suit­­project’’, aldus Stefanie de Klerk, persvoorlichter van het ROC in Den Haag. ,,Ruim 140 studenten zaten achter de naaimachines en stofkniptafels om de tassen te maken. Het was een kleurrijk beeld.’’



De slogan van het project luidt: #jouwpakkiean, wat natuurlijk dubbelzinnig bedoeld is. De gemaakte ‘pakkies’ worden in samenwerking met Unicef eind november overhandigd aan duizend vluchtelingen. Dat zegt Diane van Diermen, projectleider in Den Haag. Momenteel zitten er tienduizenden getraumatiseerde vluchtelingen vast in de kampen op Lesbos. Duizend hiervan krijgen deze winter een warm steuntje in de rug.