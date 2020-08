Warmste plein van Den Haag wás heet, ís heet en zal heet blijven

Op het Hillebrant Jacobsplein is geen kip op straat. Dat zal heus ook elders in de stad het geval zijn, maar wie hier woont, in dit schitterend ontworpen straatplan, laat aan het begin van deze maandagmiddag de metalen stoelen aan de waterpartij boven de parkeergarage links liggen. In dat opzicht is er nog niks veranderd sinds het onderzoek uit 2017, waaruit bleek dat hier in dit deel van de Rivierenbuurt de temperaturen hoger kunnen oplopen dan elders in Den Haag.