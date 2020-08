Waroen C. krijgt 8 jaar cel voor wurgen Wim (80) in woning Gaslaan na inbeelden achtervolging

De 30-jarige Hagenaar die Wim van der Ham in zijn woning aan de Gaslaan in het Regentessekwartier wurgde, is veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwang. Waroen C. zou in het verleden misbruikt zijn door zijn 80-jarige slachtoffer en had waanbeelden dat de bejaarde man hem steeds achtervolgde.

Het Openbaar Ministerie eiste vier weken geleden een straf van vijf jaar cel en tbs tegen C.. De Hagenaar zou op 20 oktober 2018 naar de woning van Van der Ham zijn gegaan om te vragen hem niet meer te achtervolgen en geen obscene gebaren meer te maken. Waarschijnlijk beeldde C. zich dit in.

De confrontatie liep echter uit de hand. Volgens C. werd hij in zijn kruis gegrepen. Toen hij te kennen gaf dat hij daar niet van gediend was, zou Van der Ham agressief zijn geworden en probeerde hij C. te wurgen. Uiteindelijk was het C. die Van der Ham bij de keel greep en doodde. Hij vluchtte de woning uit en ging naar zijn ouders. Even later meldde hij zich op het politiebureau.

‘Onwaarschijnlijk’

Tijdens de behandeling van de rechtszaak noemde de broer van het omgebrachte slachtoffer het verhaal van C. onwaarschijnlijk. Wim was niet alleen veel ouder, maar ook een stuk kleiner dan C.. Ook de rechtbank gelooft niet dat er sprake was van zelfverdediging. Er was geen bewijs dat zijn verhaal ondersteunde en bovendien was C. niet consistent in zijn verklaringen.

De rechters leggen een hogere straf op dan het OM eiste. De officier van justitie zei tijdens de rechtszaak al dat ze eigenlijk een hogere celstraf wilde, maar dat dit niet mogelijk was in combinatie met tbs met voorwaarden. In dat geval kan maximaal vijf jaar cel worden opgelegd. De rechters vinden dat C. toch echt langer de gevangenis in moet en leggen hem daarom tbs met dwang op en acht jaar gevangenisstraf.

Volledig scherm Archieffoto: Recherche doet op 20 oktober 2018 onderzoek in de woning aan de Gaslaan. © Jos van Leeuwen