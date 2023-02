Was Louis Couperus queer? ‘Met de ogen van nu zou je hem non-binair kunnen noemen’

‘OM schrijft een misdaadro­man’, zegt advocate van Edwin Jansen: ‘Maar er is geen criminali­teit’

,,Het OM schrijft een misdaadroman”, zegt de advocate van vastgoedman Edwin Jansen maandag in de rechtbank wanneer de verdediging aan zet is in het Haagse corruptieproces. Via het selectief knippen en plakken van citaten en weggelaten smileys van haar cliënt zou Justitie een schijn van criminaliteit wekken die er niet is in het dossier van de oud-manager van Anouk en Kane.

