Was steekpartij een aanslag? 'Meer onderzoek nodig voor die conclusie'

De politie heeft meer onderzoek nodig om te concluderen dat de steekpartij die afgelopen zaterdag plaatsvond in de stad, een aanslag is. Dat valt te lezen in een vraag-en-antwoord van de politie.

In het stuk van de politie wordt onder andere gezegd dat het nog te vroeg is om te 'speculeren over de achtergrond en een mogelijk motief'. ,,Er is meer onderzoek nodig om te kunnen concluderen wat de motivatie van de man was om tot zijn daad over te gaan. Het eerste uitgangspunt is dat het in dit geval gaat om een situatie waarin een verdachte extreem geweld heeft toegepast.''

In de 'Q&A' valt ook te lezen dat de politie al binnen zes minuten aanwezig was na de eerste melding. ,,Agenten waren binnen 6 minuten ter plaatse en zagen de man op straat. Zij benaderden hem met getrokken wapens en schoten hem in zijn been. Een arrestatieteam van de politie was inmiddels ook ter plaatse en hield de man aan.''

De verdachte is volgens de politie zo snel mogelijk naar het ziekenhuis vervoerd en verhoord. De rijksrecherche doet later onderzoek naar het schieten door de politie, volgens protocol. De recherche wordt altijd ingeschakeld als een dienstwapen wordt gebruikt.

Steekincident

De drie mensen die zaterdag werden neergestoken in Den Haag liggen nog in het ziekenhuis. Ook de 31-jarige verdachte die na zijn daad door de politie werd neergeschoten in de buurt van station Hollands Spoor ligt in het ziekenhuis, waar hij wordt bewaakt.

Het gaat om een 21-jarige man uit Zoetermeer en twee Hagenaars van 35 en 41 jaar. Ook over hun identiteiten doet de politie verder momenteel geen uitspraken.