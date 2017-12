Wasdroger in brand op zolder van Rijswijkse woning

Al meer dan 2 ton opgehaald om Ivo's leven te redden

14:16 De familie Visser is dolblij met de 238.000 euro die is opgehaald om de zieke Ivo (34) naar Seattle te krijgen. De Hagenaar, die vecht tegen een agressieve vorm van bloedkanker, kan daar een levensreddende therapie beginnen, maar daar is in totaal 400.000 euro voor nodig.