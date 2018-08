'Wassenaar kan popschool goed gebruiken'

Even vragen aanAan villa's, duinen, landgoederen geen gebrek in Wassenaar, maar een echte popschool? Die ontbrak tot op heden. Roalt Breet gaat proberen de Wassenaarder achter het drumstel te krijgen.

U begint een popschool in Wassenaar. Waar komt dat idee vandaan?

,,Van oorsprong ben ik drumdocent. Vanuit de filosofie dat ik iedereen - kind en volwassene - in contact wil laten komen met muziek, ben ik een aantal jaren geleden een popschool begonnen in Roelofarendsveen en een drumschool in Katwijk. Met succes. Wassenaar leek me een logische volgende stap.''

Waarom zouden de Wassenaarders daar behoefte aan hebben?

,,Omdat het momenteel nauwelijks voor handen is. Ik begreep dat een populaire zangdocent niet al te lang geleden is overleden, qua instrumentale lessen is de keuze helemaal beperkt.''

Wat gaat de Popschool Wassenaar toevoegen?

,,Ik zelf geef drumlessen en ik heb docenten in dienst die zich toeleggen op zang-, gitaar- en pianoles. Bij voldoende inschrijvingen beginnen we een koor - één voor volwassenen, één voor kinderen.''

Wat voor type koor had u in gedachten?

,,Pop uiteraard, moderne muziek uit de hitparades. Het zal ook afhangen van wat de deelnemers zelf leuk vinden om te zingen. Het wordt geen stijf kerkelijk gebeuren, integendeel. Wie daar naar op zoek is, moet maar verder zoeken.''

Quote Hoe leuk zou het zijn om in Wassenaar muzikale scouts voort te brengen? Roalt Breet

Waar en wanneer beginnen de lessen?

,,De eerste lessen zijn op 26 augustus, we hebben plek gevonden in een pand aan de Van Duivenvoordelaan, dat ook wordt gebruikt door de scouting. Een samenwerking zie ik wel zitten: hoe leuk zou het zijn om in Wassenaar muzikale scouts voort te brengen?''