Wassenaar mag nieuwe burgemeester zoeken

Het is precies wat Wassenaar wil. Na het vertrek van burgemeester Hoekema twee jaar geleden werd een waarnemend burgemeester aangesteld omdat de sfeer in het bestuurlijke centrum van het dorp behoorlijk verziekt was. Deze waarnemer moest orde op zaken stellen. Wassenaar is inmiddels aan een tweede waarnemer bezig. Deze waarnemer, Frank Koen, blijft in elk geval totdat een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester is benoemd.