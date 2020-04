Wassenaar schrapt kosten die ondernemers door corona niet terug kunnen verdienen

Haagse moslims boos op gemeente vanwege uitblijven van ‘echte oplossing’ voor overlede­nen

14:30 Haagse moslims zijn teleurgesteld en boos op het gemeentebestuur, dat volgens hen weigert iets te doen voor islamitische overledenen. Moskeekoepels vroegen het college vorige week om, net als in Rotterdam, tijdelijk eeuwige grafrust mogelijk te maken voor Hagenaars die tijdens deze crisis overlijden. Maar wethouder Bredemeijer zegt dat daar geen ruimte voor is op de gemeentelijke begraafplaatsen. ,,Ze laten ons in de kou staan.’’