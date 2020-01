Wassenaar ten einde raad over onmogelijk kruispunt Rozenplein

‘Geweigerde‘ invalide bezoekers begraaf­plaats gaan demonstre­ren voor het stadhuis

20 januari Invalide bezoekers van begraafplaats Westduin in Den Haag willen binnenkort gaan demonstreren bij het stadhuis tegen het autoverbod op de rustplaats. De invaliden zijn boos dat de gemeente weigert met hen in gesprek te gaan over een oplossing. ,,Men verwacht dat als ze stil blijven, het protest vanzelf doodbloedt. Maar we leggen ons er niet bij neer.’’