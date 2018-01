‘Wassenaar verdient fulltime burgemeester’

Vanaf vandaag is Frank Koen de nieuwe waarnemer. De CDA’er was ook aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie en schudde dezelfde handen als Aptroot, een goede gelegenheid voor de eerste kennismaking met de inwoners. Koen, voorheen onder meer burgemeester van Capelle aan den IJssel, was gisterochtend al beëdigd door de commissaris van de koning, Jaap Smit.



,,Wassenaar, Wassenaarders, het ga u goed”, beëindigde Aptroot zijn speech. Hij deed dat met schorre stem. Aptroot zei zich beroerd te voelen en zijn vrouw Heleen lag ‘te klappertanden’ op bed. De scheidende waarnemer had eerder op de dag in zijn eigen gemeente Zoetermeer zijn afspraken afgezegd, maar op zijn laatste bijeenkomst in Wassenaar kon hij niet ontbreken.