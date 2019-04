Wassenaar weet niet wie ingeënt is

JGZ Zuid-Holland West, de samenwerkende consultatiebureaus in de gemeenten rond Den Haag, publiceerden gisteren de inentingscijfers over het jaar 2017. Hieruit blijkt dat - door de bank genomen - genoeg mensen ingeënt zijn om grote uitbraken van infectieziekten te voorkomen. Dat is het geval als 90 procent van de inwoners een prik heeft gehad.



Dat percentage wordt bij lange na niet gehaald bij de HPV-vaccinaties, die beschermen tegen baarmoederhalskanker. Hier ligt het gemiddelde rond de 45 procent. Dat is volgens het onderzoek ietsje hoger dan het landelijk gemiddelde. Wel zette in 2017 de dalende trend door.



In Rijswijk valt op dat over het algemeen de vaccinatiegraad heel hoog is (zelfs 100 procent in de Muziekbuurt). Terwijl de wijk met postcode 2288 (het gebied rond de Plaspoelpolder) juist veel slechter scoort: net iets minder dan 80 procent van de kinderen tot twee jaar heeft alle prikken van het rijksvaccinatieprogramma gehad. Onderzocht wordt hoe dit kan worden verbeterd.



In Wassenaar gaan zorgverleners in overleg over hoe informatie over ingeënte expats aan het RIVM kan worden doorgegeven. Die gegevens zijn vaak bij scholen wel bekend, maar komen het dorp niet uit.



