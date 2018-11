Wassenaar wil vaste burgemeester

Bij het zelfstandig blijven van een gemeente hoort een vaste burgemeester, vindt de raad. Het villadorp heeft nu een waarnemend burgemeester, maar de gemeente wil commissaris van de Koning Jaap Smit vragen de minister van binnenlandse zaken te adviseren de vacature voor zo’n kroonbenoemde burgemeester open te stellen.

Met zo’n ‘vaste’ burgemeester is de kans groter om als gemeente zelfstandig te blijven. Na het vertrek van burgemeester Jan Hoekema is Frank Koen sinds begin vorig jaar waarnemend burgemeester omdat de provincie bekijkt of Wassenaar kan fuseren, met bijvoorbeeld het aangrenzende dorp Voorschoten. Maar Voorschoten heeft al duidelijk gemaakt met de Leidse regio te willen samengaan.

Document

Raads-, commissie- en collegeleden hebben in de afgelopen maanden een document opgesteld waarin het gemeentebestuur aangeeft hoe Wassenaar zelfstandig kan blijven en hoe de gemeente dat ook in de toekomst kan zijn. Het geschrift werd gisteravond gepresenteerd. ‘Wij willen én kunnen deze stijgende lijn vasthouden en doorzetten als zelfstandige gemeente. De wens om zelfstandig te blijven leeft ook bij de Wassenaarse samenleving’, valt te lezen. ‘Daarom zetten wij ons als gemeenteraad en college in voor een zelfstandig Wassenaar met voldoende bestuurskwaliteit.’

Het document is tot stand gekomen door gesprekken over bestuurscultuur, de positie van Wassenaar in de regio, de deelname in samenwerkingsverbanden, de financiële context en de opgaven voor de gemeente.