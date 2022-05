Wassenaarder (20) aangehouden na langlopend drugsonderzoek in Leiden

Ze worden nog verhoord en zitten in volledige beperkingen en mogen daarom alleen contact hebben met hun advocaat. Ze worden hoogstwaarschijnlijk komende vrijdag voorgeleid aan een rechter-commissaris, die beslist of hun voorarrest wordt verlengd.

Vizier

Ze kwamen in het vizier van de politie in een onderzoek dat eind vorig jaar startte, na aanwijzingen dat in de buurt Boshuizen (Bos- en Gasthuisdistrict), met name de omgeving van het Jacques Urlusplantsoen, in Leiden mogelijk in drugs werd gehandeld.