Wassenaarder Mark Slats jaagt op koppositie in Golden Globe Race

As Soennah neemt stelling tegen vrouwenbe­snij­de­nis

18:09 De As Soennah moskee in Den Haag wil de vrouwenorganisatie Femmes for Freedom aanklagen wegens laster. Het is ‘pertinent onwaar en aantoonbaar onjuist’ dat de moskee aanzet tot geweld tegen vrouwen, zoals Femmes for Freedom beweert. ,,Ons standpunt is, al jaren, dat vrouwenbesnijdenis niet verplicht is en dat het zéker niet aanbevolen is’’, zegt voorzitter Abdelhamid Taheri van de moskee.