Wassenaarder Mark Slats zit koploper op de hielen in Golden Globe Race

Dat het winnen van een zeilrace afhangt van de kleinste details, hoef je Mark Slats niet uit te leggen. Waar de weergoden hem eerst met tropische temperaturen gunstig gestemd leken, kwam voor Slats na zonneschijn de afgelopen weken juist veel regen. Toen de neerslag uiteindelijk op zijn schip kletterde, raakte te veel regenwater vermengd met het zoute zeewater dat over de reling het dek op spoelde. En zo kwam Slats ter hoogte van de evenaar zonder drinkwater aan boord te zitten. Het gevolg daarvan: drie tot vier uur per nacht met brute kracht met de hand een waterzuiveringspomp bedienen om aan nog geen liter schoon drinkwater per dag te kunnen komen. De watermaker is niet bestemd voor wekenlang gebruik. Het is dan ook maar de vraag hoelang Slats hiervan gebruik kan maken.

Zere billen

Het zilte zeewater aan boord levert voor de zeiler nóg een probleem op. Het zout kleeft in de wonden op zijn billen die hij nog voor de Golden Globe Race tijdens een roeiwedstrijd heeft opgelopen.



Dat het zwaar is staat buiten kijf. Maar toch zet de Wassenaarder onverschrokken door. Zijn doel heeft Slats nog helder op het netvlies. Zelfs nadat hij oog in oog kwam te staan met een vier meter lange haai, die een rondje om zijn schip Ohpen Maverick zwom.



De zeiler weet goed waar hij het voor doet. In zijn laatste bericht via de radio gaf de zeiler aan de biefstuk die hem bij het overvaren van de finish in het Franse Les Sables d’Olonne te wachten staat al te kunnen ruiken. Of hij met de Ohpen Maverick zijn tweede plek weet te verruilen voor de koppositie, moet de komende weken blijken. De Wassenaarder zet in ieder geval alle zeilen bij.



