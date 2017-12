Wassenaarders al dagenlang in de kou

Het is moeilijk in kaart te brengen hoeveel huishoudens precies last hebben van de vervuiling. ,,We zijn nu aan het onderzoeken waar het aan ligt dat sommige ketels ermee ophouden terwijl andere ketels het wel doen."



Er wordt vandaag en morgen met camera's onderzoek gedaan naar de leidingen. Op sommige plekken worden de leidingen schoongeblazen. ,,Het is wel eens eerder gebeurd dat een gasleiding vervuild raakte door een breuk in de leiding, maar die hebben we hier niet kunnen vinden. Ook de oorzaak wordt dus nog onderzocht."



Aan de Hogeweg zit een informatiepunt van Liander gevestigd. Hier kunnen bewoners terecht met vragen of om een elektrische kachel op te halen. Op de website van Liander worden constant updates geplaatst.