Wassenaarders in opstand tegen 40 meter hoge telefoonmast

Daar werden de hoger beroepen behandeld van 13 omwonenden tegen de bouw(omgevings)vergunning. Zij betwijfelen of de mast noodzakelijk is voor de benodigde dekking in het gebied. Volgens de omwonenden zou er ook meer dan voldoende dekking zijn als provider KPN een paar lagere masten bijvoorbeeld op het dak van het Van Ommerencomplex plaatst. De tegenstanders hopen dat de Raad van State het gemeentebestuur terugfluit en dwingt serieus naar alternatieven te kijken.



Zij kregen daarbij steun van H. Huissen van Kattendijke, voorzitter van de Stichting Rust en Vreugd, beheerder van het 70 hectare grote landgoed. Huissen van Kattendijke wil graag met KPN om de tafel om op het landgoed een betere, minder omstreden locatie te vinden, 'want de welstandscommissie gaf ook een negatief advies over de gekozen locatie.' Opmerkelijk is wel dat de Stichting Rust en Vreugde een overeenkomst met KPN heeft gesloten over de plaatsing van de antennemast. De KPN-woordvoerder zei dat hij radiotechnisch gezien een grote voorkeur voor het Harsbosje heeft , omdat die locatie betere dekking geeft en verder van de N44 ligt zodat er minder kans op storingen is met de masten langs de weg. Ook de gemeente Wassenaar ziet niet veel in de aangedragen alternatieven. Uitspraak binnen enkele weken.



