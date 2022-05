Wassenaarders lappen miljoen voor behoud groen uitzicht en Anouk mag trouwens op Malieveld

Top-10Memphis Depay koopt na een penthouse te hebben gekocht nu ook een portiekwoning in Den Haag, groen licht voor Anouk die mag trouwens op het Malieveld tijdens haar concert op 11 juni en Wassenaarders lappen miljoen voor behoud groen uitzicht. Dit zijn de best gelezen verhalen van de afgelopen week.

Burenruzie loopt uit de hand als bewoner dreigt met hakbijl

Een burenruzie in het centrum van Den Haag is deze week dusdanig uit de hand gelopen dat de politie in actie moest komen met een stroomstootwapen. Eén van de buren zou gedreigd hebben met een hakbijl. Eenmaal ter plaatse liet de verdachte het mes vallen toen hij de politie zag. Op sociale media deelt de politie de beelden van de aanhouding.

Bange kinderen door traumatische knipbeurt

Krijsen, huilen of de schaar uit je handen slaan. Voor het eerst naar de kapper gaan, kan traumatisch zijn voor kinderen. Daarom komt de Haagse kapster Kisla Kowlesar (50) met een voorleesboekje voor de kleinsten. Om over deze fobie, ook wel keirofobie genoemd, te komen.

Vermoorde Renée (23) was ‘prooi’ van verslaafde vuilnisondernemer

De vermoorde Renée (23) was een ‘prooi’ van een zwakbegaafde en hallucinerende man die verslaafd was aan cocaïne en porno. Scheveninger Ferry T. (42) achtervolgde de populaire rugbyster, betastte haar, stak haar meerdere keren met een mes en verbrandde daarna haar lichaam. ,,Haar laatste uur is een hel geweest.”

Memphis Depay koopt ‘bescheiden optrekje’ in Haagse portiekflat

Hij woont in Barcelona ongetwijfeld in een riante villa, bezit een luxe penthouse in de Montevideo-toren in Rotterdam én heeft nu ook een - bescheiden - optrekje gekocht in Den Haag: een woning in een jaren 30-portiekflat. Niet om zelf in te gaan wonen, hij verhuurt het. Topvoetballer Memphis Depay breidt zijn onroerend goed blijkbaar uit. ,,De Okkernootstraat ligt in een prima buurtje.”

Groen licht voor Anouk: de zangeres mag trouwens op Malieveld tijdens haar concert

Zangeres Anouk heeft toestemming om te trouwen op het Malieveld op zaterdag 11 juni, de dag waarop zij een groot concert geeft op het festivalterrein in Den Haag.

Wassenaarders lappen miljoen voor behoud groen uitzicht: ‘Alle buren betalen mee’

Bloemen, bomen, gras zover het oog reikt: bewoners aan de statige Eikenhorstlaan in Wassenaar kijken er al decennialang op uit. De bouw van elf villa’s dreigt dat idyllische zicht te verstoren, maar er lijkt een oplossing uit onverwachtse hoek. En die mag wat kosten.

Na een week weten ouders van Asha (16) nog niet hoe zij om het leven kwam

De dood van het 16-jarige meisje Asha, die onder de hoede was van een jeugdzorginstelling, is binnen de Somalische gemeenschap in Nederland ingeslagen als een bom. Haar ouders zijn in shock en zeggen ruim een week later nog steeds niet te weten wat er precies is gebeurd met hun kind. ,,Ze kunnen het niet afsluiten.’’

Na twee maanden vluchtelingen in huis vraagt dochter: ‘Kunnen we niet eens met zijn vijfjes eten?’

Zielig doen wil hij niet, Roeland wist dat het in huis nemen van Oekraïners offers zou vragen van zijn gezin. ,,En dat is prima. Maar de totale onzekerheid over hoe nu verder? Dat begint te wringen.”

Gezocht: Haagse ‘Nibit’ voor gewelddadige ontvoering in Duitsland

Het Openbaar Ministerie heeft Mohamed Nyabi op de Nationale Opsporingslijst gezet. De 43-jarige Hagenaar wordt verdacht van betrokkenheid bij een gewelddadige ontvoering in Duitsland en grootschalige handel en smokkel van verdovende middelen. Nyabi wordt volgens de politie ook wel ‘Nibit’ genoemd.

Hoe kan het dat het ene vermiste lichaam wordt gevonden in Schotland en het andere in Rotterdam?

Het lichaam van Caroline van der Zalm-Wubben werd eind april levenloos gevonden aan de kust van Schotland. De 60-jarige vrouw uit Monster was sinds 10 maart vermist, zij legde een lange weg af voordat ze werd ontdekt. Maar hoe kan het toch dat het ene lichaam in Schotland opduikt en het andere in de haven van Rotterdam of op Texel? ,,De zee geeft en neemt.”

