Wassenaarders verstoken het meeste gas

Een Hagenaar heeft gemiddeld 1080 kuub per jaar nodig, een Wassenaarder met 2040 kubieke meter gast bijna twee keer zo veel. Daar staat tegenover dat een gemiddelde woning in Den Haag 94 vierkante meter meet, terwijl een gemiddelde Wassenaarse woning 151 vierkante meter telt. In Delft doen de inwoners met 1000 kuub het meest zuinig aan, de woningen zijn daar met 90 m2 achter ook het kleinst. Ook in Zoetermeer (1040 kuub) wordt zuinig aan gedaan, terwijl in Westland (1300 kuub) en Rijswijk (1290 kuub) de gaskraan wat verder wordt opengedraaid. Het Nederlandse gemiddelde is overigens 1300 kuub.

Het gasverbruik van Nederlandse huishoudens hangt sterk samen met het weer. In 2010, toen we de koudste winter in bijna vijftien jaar beleefden, piekte het gemiddelde gasverbruik met 1.850 m³ per huishouden. In de periode van 2011 tot en met 2013 was het verbruik weliswaar lager dan zeven jaar geleden, al nam het toen ook toe om in 2014 weer te dalen. Ondanks dat we in 2015 en vorig jaar zeer zachte winters kenden, was het jaar 2014 net iets warmer.