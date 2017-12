Wassenaars atelier weigert mogelijk miljoenenschilderij te retourneren

Het draait niet om zomaar een schilderijtje. Het zou heel goed een doek kunnen zijn uit de befaamde serie “Suprematism of the Spirit”. Dat doek is sinds de jaren twintig van de vorige eeuw spoorloos. De Russische handelaar Dmitri Shushkalov denkt dat zijn schilderij op de veiling wel zestig miljoen euro kan opbrengen.



Maar dan moet het ook wel echt geschilderd zijn door Malevich. Gwendolyn Boevé-Jones van atelier Redivivus sprak in 2016 met de Russische handelaar af daar verder onderzoek naar te doen. Ook zij meent dat het schilderij wel eens een echte Malevich zou kunnen zijn. Ze zou haar contacten in de kunstwereld aanboren om daar meer zekerheid over te krijgen.



,,In 1,5 jaar tijd is er geen rapportage uitgebracht, helemaal nul”, klaagde de advocaat van de handelaar Shushkalov vandaag bij de Haagse rechtbank over Redivivus. De Rus is ontevreden over het afgesproken onderzoek, en wil daarom zijn schilderij terug. Maar het Wassenaarse atelier is daartoe niet bereid zolang een rekening van een kleine twee ton nog niet is betaald.