Wassenaars monument uit WOII in nieuw jasje gestoken: ‘Lancering heeft voor veel verdriet gezorgd’

Op deze vier plekken kun je straks een herhaal­prik tegen corona krijgen: ‘Op grote drukte voorbereid’

GGD Haaglanden verwacht 25.000 tot 35.000 prikken per week te gaan zetten in de nieuwe campagne tegen het coronavirus. Maandag begint een nieuwe vaccinatieronde. Om deze opnieuw omvangrijke operatie in goede banen te leiden komen er verspreid over de regio vier grote priklocaties.

13 september