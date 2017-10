Wassenaarse brouwer bekroond tijdens Beer Awards

De Wassenaarse bierbrouwerij Crooked Spider is deze week bekroond tijdens de Beer Awards in Engeland. Voor vijf van zijn zes ingezonden bieren ontving brouwer Niels Beekhuizen een certificaat. Één hiervan ontving zelfs de hoogst mogelijke waardering, namelijk vijf sterren.

Brouwer Beekhuizen is ontzettend blij met de waardering die hij in Engeland voor zijn bieren kreeg. Behalve de vijf sterren kregen vier van zijn bieren drie sterren toebedeeld. ,,Ik weet zelf natuurlijk dat ik lekker bier maak'', begint hij zelfverzekerd met uitleggen. Hij besloot zijn bieren daarom maar gewoon op te sturen naar de Beer Awards om te kijken hoe deze beoordeeld zouden worden. ,,Het is altijd fijn als mensen je bier lekker vinden, maar dat nu de mensen die er echt verstand van hebben mijn bier zo positief beoordeeld hebben, dat is nog leuker.''

De hoogste beoordeling, de vijf sterren die volgens hem staan voor 'fantastisch' bier, kreeg de brouwer uit Wassenaar voor zijn R.I.B.A.C.S. Dit is een Russian Imperial Barrel Aged Christmas Stout. Dit bier wordt eens per jaar, tussen kerst oud en nieuw, gebrouwen. ,,De versie 2016 Glenburgie '95 werd door de kenners samen met elf andere internationale bieren met vijf sterren beoordeeld.'' Ditzelfde biertje viel vorig jaar ook al twee keer in de prijzen. In Nederland werd het bekroond tot 'beste winterbier van Nederland' en tijdens een wedstrijd in Frankrijk kreeg het bier een gouden medaille.

Garage

Beekhuizen ziet het als een eer dat zijn bieren zo in de smaak gevallen zijn in Engeland. Hij brouwt inmiddels zo'n 5,5 jaar, waarvan drie jaar commercieel. Hij begon samen met zijn schoonvader als thuisbrouwer. Eerst vanuit een garage. ,,In die tijd waren we de kleinste brouwerij van Nederland. Het brouwen beviel steeds meer en dus zijn we in 2015 op grotere schaal gaan brouwen.'' Inmiddels is Beekhuizen opgeklommen tot hoofdbrouwer in een brouwerij in Scheveningen.