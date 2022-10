Wassenaarse ‘krottenkoning’ betaalt onder protest miljoen euro voor herstel monumentale villa

Dit moet je doen met egels in de tuin: ‘Maak ze nooit wakker en geef ze geen melk’

Een slapende egel in je tuin? Van eind oktober tot april overwinteren ze in een nest gemaakt van bladeren, gras en mos. Als je de slapende dieren per ongeluk wakker maakt, is de kans dat ze het overleven klein. De Dierenambulance Den Haag geeft tips hoe je je tuin aantrekkelijk kan maken voor egels en hoe je ze niet stoort tijdens de winterslaap.

