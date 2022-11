Wassenaarse Slag veiliger voor badgasten: gemeente trekt 10.000 euro uit voor lifeguards

De gemeente en de Wassenaarse Reddingsbrigade hebben hiervoor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. ,,De vrijwilligers van de reddingsbrigade zetten zich als professionele reddingswerkers met hart en ziel in voor het veilig houden van de Wassenaarse slag”, weet de Wassenaarse burgemeester Leendert de Lange. ,,In de zomer genieten veel van onze inwoners en bezoekers van ons mooie familiestrand. Maar een dagje aan het strand is niet zonder gevaren.”

Het wordt steeds warmer en het aantal stranddagen neemt toe, vervolgt de burgemeester. ,,Daarnaast is in de afgelopen jaren de zwemvaardigheid afgenomen. Landelijk zien we dan ook dat het aantal zwemongelukken in open water is gestegen. Helaas ook in Wassenaar. Dat tij moeten we keren. Met deze nieuwe overeenkomst geven we daar graag een impuls aan.”

Volledig scherm Voorzitter Yvonne Kubbinga van de Wassenaarse Reddingsbrigade en burgemeester Leendert de Lange tekenen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Achter hen Christel Jacobs (secretaris WRB) en Casper Vellenga (penningmeester WRB). © PR

Vrijwilligersvergoeding

Bewaking van de veiligheid op de stranden van Wassenaar is een gemeentelijke taak. De gemeente Wassenaar heeft ervoor gekozen de daadwerkelijke strandbewaking door de Wassenaarse Reddingsbrigade uit te laten voeren. De lifeguards krijgen een vrijwilligersvergoeding op het moment dat zij een stranddienst uitvoeren. Op dit moment is er maar geld voor twee vrijwilligers, terwijl minimaal vijf lifeguards het Wassenaarse strand bewaken. Op een drukke zomerse dag draait de reddingsbrigade vaak met zelfs meer dan vijftien lifeguards. De WRB gaat de extra vergoeding onder meer gebruiken om de vrijwilligersvergoeding voor de lifeguards recht te trekken.

De lifeguards en zweminstructeurs van de WRB zetten zich al meer dan 90 jaar in voor strandbewaking en voorlichting. ,,Ook geven we zwemlessen in het Sterrenbad”, vertelt voorzitter Yvonne Kubbinga van de Wassenaarse Reddingsbrigade. ,,Dit doen we met een grote groep hechte vrijwilligers. Er komt veel kijken bij het voorbereiden van een strandseizoen en het verhogen van de zwemvaardigheid. We redden mensen die in een mui dreigen te komen, maar we herenigen ook veel ouders en kinderen. Daarnaast zijn we er voor kleine en grote EHBO-ingrepen.”

