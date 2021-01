Wassenaarse Slats en Rotterdamse Wiedmer komen na 5000 kilometer roeien als winnaars aan in Antigua

roeirace Aan de leiding: Na 5000 kilometer roeien komen Slats en Wiedmer aan in Antigua

13 januari Na zo’n vijfduizend kilometer roeien verwachten Mark Slats (43) uit Wassenaar en Rotterdammer Kai Wiedmer (25) donderdagochtend rond 10 uur, half elf (Nederlandse tijd) aan te komen in Antigua. Via de livestream van Atlantic Campaigns kun je hun aankomst in de Caribische zee op Facebook volgen en van dichtbij zien hoe de mannen bij de finish aankomen. Na zo’n 5000 kilometer roeien gaat hun boot ‘Maria’ aan de leiding in de Talisker Whisky Atlantic Challenge.