Wassenaarse wethouder Lia de Ridder treedt terug door ‘te grote ambities in parttime functie’

Fractie­voor­zit­ter D66 maakt onverwach­te overstap naar Wassenaar

2 juli Lia de Ridder, fractievoorzitter van D66 in Leidschendam-Voorburg stapt onverwacht op en wordt wethouder in Wassenaar. De Ridder, die er nooit een geheim van heeft gemaakt wethouder te willen zijn en in Leidschendam-Voorburg niet in het nieuwe college kwam, maakt de overstap zodra de Wassenaarse gemeenteraad akkoord is met de wethoudersbenoemingen. Ze zal ontheffing vragen omdat ze niet in Wassenaar woont.