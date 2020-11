Wat betekent de tijdelijke drooglegging voor sekswerkers?

Den Haag Zuidwest krijgt zak met geld van het rijk voor betaalbare woningen: ‘Mooie eerste stap’

6 november Een stap in de goede richting voor Den Haag Zuidwest. Het rijk heeft een behoorlijke zak geld, maar liefst 450 miljoen, beschikbaar gesteld om te investeren in betaalbare woningen en de leefbaarheid van kwetsbare gebieden in Nederland. Een deel van het geld is voor Den Haag Zuidwest.