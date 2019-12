Wat bezielde de 35-jarige dakloze man om met een mes in te steken op drie tieners?

Wat de 35-jarige dakloze man vrijdagavond bezielde om met een mes in te steken op drie tieners in de drukke Grote Marktstraat blijft duister.

De politie zegt alleen dat de man geen terroristisch motief had, maar niets over wat hem dan wel heeft gedreven. Ook wordt er niet verteld of de man inmiddels heeft bekend dat hij de jongeren van 13 en 15 jaar heeft aangevallen. ,,De verdachte wordt morgen voorgeleid aan de onderzoeksrechter. Wellicht dat die er meer over gaat zeggen”, zei een woordvoerder van de politie vanmorgen.

Wisselend signalement

Over het signalement van de dader van de steekpartij die de hulpdiensten en nationale en internationale media op scherp zette, is lange tijd onduidelijkheid geweest. Een eerste beschrijving van de verdachte werd vrijdagavond al ingetrokken, maar een nieuw signalement kwam er niet.

,,U moet zich voorstellen dat we voortdurend telefoontjes krijgen van mensen die met een signalement komen. Daarnaast hebben we onze eigen onderzoeksmethode, waardoor het signalement steeds veranderde. Dat was geen basis om het signalement met het publiek te delen", zegt de politiewoordvoerder.

Terrorist in Londen

Dat er wel is gecommuniceerd dat het geen terroristisch motief is komt volgens de politie omdat ‘veel mensen in die richting hadden kunnen denken'. Een paar uur voor de aanval in Den Haag stak een terrorist in Londen twee mensen dood met een mes en raakten anderen gewond.

Daklozen opvang

De 35-jarige verdachte in de zaak in Den Haag werd zaterdagmiddag aangehouden in een opvang voor daklozen in het centrum van Den Haag, op loopafstand van de plek waar de drie tieners zijn neergestoken.

