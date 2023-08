Wat de Zandmotor gemeen heeft met Jutta Leerdam

de kwestie Geen Engels meer in Haagse trams? Daarover lopen de meningen ver uiteen

Moet Engels geweerd worden in het openbaar vervoer? Stichting Taalverdediging lanceert een petitie om Engelstalige omroepberichten uit het openbaar vervoer in Den Haag te verwijderen. Is dit rechtvaardig of onzinnig in een internationale stad? ‘Onzin voor een internationale stad als Den Haag. Weet deze actiegroep niet hoeveel expats hier wonen?’