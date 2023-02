Wat die magie behelst weten we nu: snoeiharde censuur

‘Schaamdoos aan zee’ maakt plaats voor woningen: ‘Oss krijgt dit mooie theater en wij vernagge­len de boel’

Carnaval komt vroeg dit jaar in Oss. Of in ieder geval een groot feest. In groten getale kwamen afgevaardigden van de Brabantse gemeente deze week naar Scheveningen voor de officiële overhandiging van het Zuiderstrandtheater. De ‘schaamdoos aan zee’ is nu écht niet meer van Den Haag. ‘Het Haagse ligt wel goed in Oss.’