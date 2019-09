Wat doe jij vandaag? Duizenden klimaatstakers naar Den Haag voor internationale demonstratie

De route die de klimaatstakers na de demonstratie afleggen, is niet die die ze voor ogen hadden. De officiële tocht liep dwars door de binnenstad, maar de organisatie is al blij dat burgemeester Krikke uiteindelijk toestemming gaf om in elk geval langs het Binnenhof en de Tweede Kamer te lopen. ,,Dat zijn de belangrijkste locaties waar we van ons laten horen”, zegt een woordvoerder van de Klimaatstaking.



Duizenden klimaatbetogers komen vandaag om 13.00 uur bijeen op de Koekamp. Aansluitend volgt de mars. Een halfjaar geleden waren er in Den Haag ook al 15.000 scholieren op de been voor een klimaatdemonstratie. ,,Maar twee keer per jaar staken is eigenlijk nog veel te weinig”, zegt de organisatie achter de staking. ,,We zouden iedere week de straat op moeten.”



Wethouder Van Tongeren (duurzaamheid) komt vanmiddag ook naar de Koekamp. ,,Het is fantastisch om te zien dat zoveel mensen - jong en oud - van plan zijn om naar Den Haag te komen”, vindt ze. ,,Het college geeft actief invulling aan het klimaatakkoord van Parijs, daarom loop ik als wethouder mee.”