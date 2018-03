Wat doen toch al die felgekleurde sjaals rondom het Binnenhof?

Deze berichten zijn in de Week van het Vergeten Kind, die van 29 januari tot en met 4 februari gehouden werd, ingezonden. Dit gebeurde naar aanleiding van een oproep van stichting het Vergeten Kind, waarin gevraagd werd om lieve berichten in te sturen.



Dit resulteerde enorm veel gekleurde sjaals met hierop slogans als 'Wat ben je dapper', 'Je mag er zijn', 'Je verdient een knuffel', 'Geloof in jezelf', 'Kom op, hou vol!' en 'Je bent sterker dan je denkt'. De sjaals worden na de slotactiviteit die morgen plaatsvindt als blijk van steun uitgedeeld aan kinderen die geen fijne thuissituatie hebben. Dan wordt ook onthuld om hoeveel sjaals het in totaal gaat, dit blijft voor nu nog even geheim.