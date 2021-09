Wat doet Bon Jovi op een Walk of Fame waar geen haan naar kraait?

Strandsom­me­lier in opkomst en het Zuider­strand zet de trend: ‘De wijn smaakt met dit uitzicht toch anders’

28 augustus De strandtent is al lang niet meer enkel de plek van patat met saté. Goed eten, de betere wijnen, daar weten ze op het Zuiderstrand wel raad mee. Niet voor niets hebben de Kwartel en De Staat al jaren een sommelier in dienst. ,,Ik sta in mijn korte broek en schort de mooiste flessen wijn te verkopen.”