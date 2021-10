Wat doet die opgezette hond in het Fotomuseum?

Erwin Olaf, Anton Corbijn en Eddy Posthuma de Boer zijn enkele van de bekende Nederlandse fotografen aan wie het Fotomuseum in de afgelopen jaren aandacht heeft besteed met grote overzichtstentoonstellingen. Roger Ballen is een Amerikaanse fotograaf die al veertig jaar in Zuid-Afrika woont en werkt. Raakvlakken in de fotografie zijn er altijd, maar Ballens stijl is uniek. Nooit eerder lag een straathond opgebaard in het museum.