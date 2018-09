Wat een fijne cantina!

Nooit gehoord van deze kok? Lees op onze site de pollepelrecensie over Ruiseñor (zijn andere restaurant aan de Denneweg dat twee jaar geleden een dikke 8 kreeg) zodat duidelijk wordt dat ik hoge verwachtingen heb van Queru Catina Mexicana.



Nol Benitez is een bijzondere kok. Daar heb je er maar één van rondlopen in ons culinaire landschap. Wij aten bij hem in Ruiseñor en beleefden er een extatisch Mexicaans haute cuisine-avontuur. Moet u weten dat Nol ook chemicus is geweest en de culinaire experimenten laten zich verklaren. Opera studeerde hij trouwens ook. Dat terzijde.



Queru is sinds een paar maanden open. Het is een stuk laagdrempeliger en kleiner. De muren blauw en geel, een portret van de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo, kleine tafeltjes dicht op elkaar, latin-deuntjes erbij en lieve bediening. Benitez reflecteert op het werk van zijn vader die engel werd genoemd en in Mexico-stad taco's verkocht. De menukaart biedt de traditionele gerechten uit het land, maar we zien er ook de hand van Benitez in. Zo is daar ceviche, bewerkte oesters en langzaam gegaard varkensvlees. Er zijn ook signaturen van Ruiseñor.



We drinken lemonlimonade en makkelijke witte huiswijnen uit Spanje en Chili. Water koop je hier in een fles voor 5 euro. De wow-factor zit direct in de oester met hibiscus, tomaat en purple cress. De ziltheid wat weggedrukt door, vermoed ik, siroop van de bloem, en wat paarse ui voor de bite; een fijn lekker hapje.