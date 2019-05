Wat eet drummer Koen? Drumsticks!

Samen staan ze in de keuken want Koen Herfst kookt niet vaak en hij beschouwt Chris van Marrelo als de betere kok. ,,Voor mij is koken net muziek maken. Het gaat daarbij ook om de juiste timing. Wat is eerder klaar? Wat kan nog even wachten? Soms moet je er echt de tijd voor nemen en keuzes maken'', zegt Van Marrelo.



Ooit leerden ze elkaar kennen tijdens jamsessies in een bekend muziekcafé in Zoetermeer. ,,Daar werd ik als drumtalent ontdekt'', zegt Herfst. Op een gegeven moment stopten die muziekavonden en zijn ze elkaar bijna 20 jaar uit het oog verloren. ,,Vorig jaar stond ik op een drumfestival om een award op te halen. Hij stond tussen het publiek en ik dacht: dat gezicht ken ik. Maar ik kon het niet plaatsen'', vertelt Herfst. Van Marrelo lacht en zegt: ,,Ik herkende hem gelijk.'' Sindsdien is de vriendschap weer als vanouds en hebben ze intensief contact, onder meer over hun passie: de muziek.



In de periode van de gezamenlijke jamsessies was Van Marrelo eigenaar van een muziekwinkel. Bovendien speelt hij gitaar en is hij toetsenist. Bijna een jaar geleden bracht hij in samenwerking met een beroemde rapper een single over Den Haag uit. ,,Tijdens het 5 mei festival heb ik voor het eerst gezongen op een podium'', zegt hij. ,,Zingen vind ik het meest kwetsbare wat er is.''